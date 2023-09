Piace domani contro la Folgore Caratese il 3° squillo. Maccarone: “Sfida difficile”

Siamo solo alla terza giornata di campionato, ma potrebbe già essere questo il primo vero banco di prova per il Piacenza Calcio. La squadra di mister Maccarone viaggia a punteggio pieno finora, gli impegni contro Ciserano e Villa Valle sono stati superati senza troppe difficoltà, inframmezzati dall’infelice eliminazione in Coppa Italia, ma adesso si comincia a fare sul serio in un periodo che sarà ricco di impegni e scontri diretti.

Il primo si chiama Folgore Caratese, Silva a compagni andranno in campo domani sul terreno di gioco di Carate Brianza (ore 18) per andare a caccia della terza vittoria consecutiva nel girone B di Serie D. Se si vuole vincere il campionato non bisogna guardare né gli avversari né il calendario ed è proprio quello che fa l’allenatore del Piace alla vigilia della partita. “Se è un banco di prova? Diciamo che ogni partita lo è per noi – la sua analisi – sono certamente d’accordo sul fatto che andremo a giocare in casa di una squadra tosta e che potrà darci filo da torcere, ma dobbiamo metterci in testa che tutte le gare saranno così”.

Per quanto riguarda la formazione, l’unico indisponibile è Corradi che anche questa volta non sarà convocato. Non ci dovrebbero essere grossi stravolgimenti nell’undici titolare, solito 4-3-3 che Maccarone considera “il nostro impianto di gioco base, in seguito vedremo se adottare qualche altro tipo di soluzione in caso di necessità”: Moro in porta, difesa confermata con Canale a destra, Santella a sinistra e la coppia Silva-Baudouin in mezzo, a centrocampo Artioli dovrebbe far rifiatare Andreoli e completare il reparto con Bachini e Gerbaudo, in attacco probabile cambio sulla corsia di destra con Zini al posto di Ndoye, inamovibili Recino e D’Agostino.