Gas Sales Bluenergy, seconda vittoria con Ginevra sotto gli occhi di Leal

Secondo successo nel giro di 24 ore per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che dopo il 4-0 di ieri ha inanellato al PalabancaSport un’altra vittoria nell’allenamento congiunto contro la formazione svizzera del Chenois Geneve Volleyball.

Sotto gli occhi di Yoandy Leal, che da martedì si aggregherà alla squadra, i biancorossi hanno vinto per 3-1 lasciando agli avversari il quarto parziale dopo aver vinto i primi tre. Coach Andrea Anastasi ha chiesto ai suoi fin dai primi scambi massima attenzione in difesa e ha avuto risposte più che soddisfacenti. Provate diverse soluzioni di gioco con Dias a chiamare spesso in azione i centrali. Battuta ficcante, attacco che ha viaggiato su buone percentuali (55%) con Gironi autore di 21 punti di cui 3 ace, Recine di 12 punti con una percentuale del 71% e Zlatanov di 10 punti con due muri all’attivo.