Domenica nera per il Piace, sconfitto per 3-1 al Garilli dalla Casatese

Una domenica pomeriggio nera per il Piacenza, che non trova la reazione dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Folgore Caratese e cade per la prima volta anche al Garilli, battuta 3-1 dalla Casatese.

Nell’undici di partenza, mister Maccarone punta sul ritorno di Corradi come regista davanti alla difesa, preferisce Kernezo a Ndoye e Baudouin a Del Dotto. Ma l’avvio è subito complicato: Stefanoni semina il panico fra lo stesso Baudouin e Iob e al 4’ trova il sinistro incrociato che batte Moro. Capitan Silva, poco dopo una chance aerea, esce dal campo per infortunio e viene portato all’ospedale: per lui un trauma cranico, anche se dai primi riscontri le condizioni del numero 28 non sembrerebbero gravi.

Il giro palla biancorosso continua lento e sterile, con il tiro di mancino di Corradi come uno dei pochi pericoli per la porta avversaria. A inizio ripresa, proprio quando era attesa una risposta di carattere, ecco un altro imprevisto: Caraffa brucia Del Dotto nello scatto e guadagna fallo da ultimo uomo, con conseguente espulsione per il difensore piacentino.

La vera possibilità per il pareggio arriva però sul rigore guadagnato da Andreoli, ma D’Agostino allarga troppo il destro e spara fuori al 5’ dal dischetto. La Casatese ne approfitta e raddoppia con il colpo di testa di Iselle su angolo. Colpo del Ko non definitivo, dato che in qualche modo il Piace si rialza con la deviazione in porta di Recino sulla punizione di D’Agostino al 26’ per il momentaneo 1-2.

Non è comunque giornata per Gerbaudo e compagni e la conferma arriva al 33’: Serra chiude i conti con un tiro da fuori, sul quale Moro poteva e forse doveva fare di più. Seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi, che restano a 6 punti in classifica dopo quattro giornate e già costretti ad inseguire le squadre in vetta.

Piacenza-Casatese 1-3

Piacenza (4-3-3): Moro; Iob, Silva, Silva (15’ s.t. Del Dotto), Baudouin, Santella; Artioli (1’ s.t. Gerbaudo), Corradi (15’ s.t. Bachini), Andreoli (15’ s.t. Ndoye); Kernezo (1’ s.t. Castro), Recino, D’Agostino. All. Maccarone. (Maianti, Tortelli, Berton, Hrom).

Casatese (4-3-3): Picarelli; Scipione (20’ s.t. Pozzoli), Videkon, Gulinelli, Comberiati; Mendola (24’ s.t. Colombo), Romano, Isella (38’ s.t. Oppizzi); Strada, Caraffa (24’ s.t. Cargioli), Stefanoni (16’ s.t. Serra). All. Commisso. (Maffi, Perego, Seria, Silvano).

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Marcatori: 4’ p.t. Stefanoni (C); 10’ s.t. Iselle (C), 26’ s.t. Recino (P), 33’ s.t. Serra (C).

Note: ammonito Recino, Oppizzi. Espulso: Del Dotto (P) al 3’ s.t. per fallo da ultimo uomo.

FOTO CLAUDIO CAVALLI