L’operazione sembrava ormai conclusa, ma ieri sera è arrivata la doccia gelata: Nicolas Battaiola non sarà un giocatore del Piacenza. L’annuncio è stato dato in diretta Zona Calcio: prima l’indiscrezione del giornalista Corrado Todeschi, poi la conferma ufficiale con la lettura da parte del conduttore Michele Rancati del post su Instagram con cui lo stesso portiere annunciava la volontà addirittura di lasciare il calcio giocato per dedicarsi alla amata musica.

Il direttore sportivo del Piacenza Alessio Sestu si era limitato a commentare le voci: “Non è un giocatore del Piacenza e non mi sembra giusto parlarne. Abbiamo diversi ragazzi validi nei vari ruoli e che ci possono dare tanto, tengo a ribadire che il Piacenza farà delle operazioni che aggiungeranno qualcosa e che non creeranno situazioni difficili”.

Sollecitato anche dai giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, oltre che dai tantissimi messaggi dei telespettatori, Sestu si è concentrato su ciò che devono fare i biancorossi per invertire la tendenza negativa dopo le due sconfitte consecutive: “Ci vogliono anche queste partite per capire chi siamo, sicuramente negli ultimi due turni ci è mancato qualcosa e non è piaciuto l’atteggiamento. Dobbiamo cambiare mentalità e calarci in questa categoria, se non sarà così non potremo fare il campionato che abbiamo in mente. Servono umiltà e valori umani, sono convinto che li abbiamo e che il mister li saprà trasmettere ai giocatori”.

Confermata anche la fiducia a mister Massimo Maccarone: “È lecito che adesso vengano fuori dei dubbi, il gioco che proponiamo ci espone agli avversari e serve intelligenza. Il mister può dare tanto alla squadra, quel qualcosa che ci può portare al cambiamento che vogliamo e sono convinto che le potenzialità ci siano tutte”. Il momento è però difficile, “ma sta solo a noi cambiare tutto questo, sono qui a nome della squadra e della società per dire che abbiamo le qualità per invertire la rotta. Se possiamo vincere il campionato? Sì, ne abbiamo le qualità”.

Ride invece il Fiorenzuola, che si è risollevato con la bella vittoria ai danni del Trento. Il team manager Luca Baldrighi ha evidenziato in particolare lo spirito dei suoi giocatori: “Sappiamo che quando si cambia ci vogliono tempo e pazienza, il nuovo allenatore è però molto preparato e negli ultimi 15 giorni ha fatto vedere dei miglioramenti. Con il Trento si è visto un approccio eccezionale e quando abbiamo avuto gli infortuni tutti i giocatori hanno saputo soffrire insieme portando a casa un risultato davvero positivo”. Parlando dei singoli, uno dei leader di questo gruppo è sicuramente Di Quinzio, “che può certamente fare il regista davanti alla difesa, ma in quel ruolo abbiamo alternative come Nelli e Musatti. Anche per quanto riguarda l’esperienza siamo messi bene, ricordiamo che con noi ci sono un certo Ceravolo e Nava”.

Confermato il pieno recupero di Oddi che sarà prezioso sulla fascia sinistra.

La Pro Vercelli, prossimo avversario, ora fa meno paura: “Per noi sarà un banco di prova importante però sono certo che ce la possiamo giocare con tutti”.

Nella parte dedicata al calcio dilettanti, obiettivi puntati sul Nibbiano&Valtidone e sul suo attaccante Andrea Michelotto, ospite in studio: “La rimonta da 3-0 a 3-3 che abbiamo subito ieri contro la Virtus Castelfranco è stata pesante, però l’inizio di stagione è comunque buono e credo che siamo attrezzati per fare un bel campionato. Domenica in casa della capolista Cittadella abbiamo subito l’occasione per rilanciarci”.