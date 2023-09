Gas Sales, giovedì amichevole con Prata guidata dai grandi ex Boninfante e Papi

Con una seduta di pesi in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza si è aperta la quinta settimana di preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione. Aggregato al gruppo anche lo schiacciatore Yoandy Leal.

Quinta settimana di lavoro che prevede un allenamento congiunto, il quarto dall’inizio

della preparazione, in programma giovedì 28 settembre al PalabancaSport contro il Tinet Prata di Pordenone, formazione di A2 guidata da Dante Boninfante e Samuele Papi, che in passato sono stati protagonisti come giocatori a Piacenza. Inizio riscaldamento alle 17.00. Ancora orfana dei giocatori impegnati con le proprie nazionali e di Edoardo Caneschi, anche in questa settimana alcuni ragazzi delle giovanili saranno aggregati alla prima squadra.