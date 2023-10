Basket Serie B: sconfitta all’esordio per la Bakery, battuta da Montecatini

Ciak si gira. Il lungo film del campionato nazionale di serie B (nuova formula) è iniziato anche per la Bakery. E dopo i Bees di Fiorenzuola anche per i biancorossi del nuovo allenatore, Salvemini, la “prima”, al cospetto del proprio pubblico, tra cui la numerosissima frotta delle squadre giovanili, presentate alla fine del primo tempo a tutto il pubblico, non è buona. I primi due punti vanno ai toscani dell’Herons Montecatini saliti a Piacenza con un bel gruppo di tifosi che hanno fatto un gran tifo per tutta la partita. Il risultato è impietoso: 18 punti di margine per la squadra di Barsotti testimoniano di un dominio incontrastato con solo qualche calo qua e là. Del resto Montecatini si candida ad essere una delle protagoniste del campionato. Risultato mai in discussione a fronte di una prova comunque generosa della Bakery che, si è visto, è una squadra in costruzione. Una sola settimana di allenamento con il nuovo coach la dice lunga sui lavori in corso da parte piacentina. Un manipolo di giovani con tanto coraggio, alla ricerca di una coesione che, logicamente ancora non si vede, e una squadra esperta, che fa della fisicità uno dei suoi punti salienti, ovviamente mette in dito nella piaga.

Gara ad elastico comandata da Montecatini fin dall’inizio (con un parziale all’avvio di 8-0 che ha instradato la partita) ma che ha avuto fasi alterne, con la Bakery che risciva ad avvicinarsi (è stata anche a 8 punti) e poi di nuovo si allontanava. Peccati di gioventù, si dirà: gran corsa, generosità, ma pochi tiri e quasi nulla da tre punti mentre le triple di Montecatini piovevano abbondanti.

Per Salvemini c’è tanto lavoro, la Bakery è ancora un cantiere aperto.

LA FOTOGRALLERY DI ANGELA PETRARELLI