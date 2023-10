È stato un fine settimana dai sentimenti contrastanti per le principali squadre piacentine. Ieri il Piacenza, nella quinta giornata di Serie D, ha scacciato la crisi vincendo per 4-1 sul campo del Caravaggio, trascinata dalla tripletta di Giorgio Recino. Sabato, invece, il Fiorenzuola era stato sconfitto con lo stesso punteggio in casa della Pro Vercelli nella sesta di Serie C. Se ne parlerà con immagini, gol e commenti in Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30 sul canale 76 e in streaming sul sito liberta.it.

Ospiti in studio proprio bomber Recino e Davide Di Quinzio, centrocampista del Fiorenzuola.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Al termine della diretta, torna “Zona 100”, con le interviste ai calciatori piacentini che hanno segnato almeno cento gol: stasera ospite Roberto Cozzi.

