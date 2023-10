Recino: “Testa solo alla Tritium”. Di Quinzio: “Fiore meno bello, ma più efficace”

Gli ospiti di Zona CalcioGiorgio Recino è l’uomo-copertina del Piacenza che domenica a Caravaggio è tornato ad assaporare i tre punti dopo due sconfitte consecutive.

Il suo volto sorridente andato in onda su Telelibertà nell’ultima puntata di Zona Calcio è il simbolo di un Piace che finalmente ha vinto e convinto. “C’era un po’ di tensione nella settimana che ha preceduto questa partita – ha ammesso Recino – era normale dopo due ko di fila, ma abbiamo lavorato bene per prepararla al meglio e sapevamo che avremmo dovuto vincerla in qualsiasi modo. Devo dire che ci siamo riusciti con una bella prestazione”.

Nessun problema con la pressione: “È normale per una piazza del genere, noi dobbiamo continuare su questa strada. Ora dobbiamo vincere mercoledì contro la Tritium, solo dopo penseremo al Desenzano,”.

Diverso umore per il Fiorenzuola e Davide Di Quinzio l’altro ospite del programma condotto da Michele Rancati, assieme ai giornalisti Marco Villaggi e Paolo Borella: “La sconfitta per 4-1 in casa della Pro Vercelli è frutto di un blackout collettivo, che non si dovrà ripetere. Ci vuole tempo visto che sono cambiati dei giocatori e i metodi del nuovo mister sono particolari. Però sono convinto che questo gruppo sia forte e che con il passare delle giornate verranno fuori le idee innovative dell’allenatore”.

Prossimi impegni: Coppa Italia contro il Novara e domenica campionato contro la Pergolettese: “In particolare quest’ultima è una gara da vincere ad ogni costo – ha detto Di Quinzio – dobbiamo essere un po’ meno belli, ma più efficaci”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospiti in studio Dario Mastrototaro ed Elia Favari dell’Agazzanese, fin qui vera sorpresa del campionato di Eccellenza.

