Bachini: “Ecco il vero Piace”. Nelli carica il Fiorenzuola: “Siamo uniti, ci rilanceremo”

Si è finalmente visto il vero Piacenza di mister Massimo Maccarone in quel di Desenzano. Il convincente big match giocato dai biancorossi ha convinto tutti, con un’unica nota stonata: il risultato.

È l’analisi che il centrocampista Giorgio Bachini ha fatto a Zona Calcio, sollecitato dal conduttore Michele Rancati e dai giornalisti Paolo Gentilotti, Corrado Todeschi e Marco Villaggi: “Sono due punti persi perché non siamo riusciti né a segnare il gol del raddoppio né a evitare la rete del pareggio. Avremmo potuto fare più attenzione in quell’occasione, così come avremmo potuto raddoppiare nella ripresa, un peccato non esserci riusciti”. È però un Piace in crescita, il periodo nero ormai è alle spalle: “Dopo le due sconfitte consecutive ci siamo parlati nello spogliatoio e fin dalla domenica successiva a Caravaggio abbiamo portato bene sul campo quello che avevamo preparato in settimana”.

C’è tanta delusione invece in casa Fiorenzuola e lo ha spiegato bene l’altro ospite di serata, il centrocampista Jacopo Nelli: “È un periodo di difficoltà in alcuni frangenti che però ci stanno penalizzando. È successo anche a Vercelli e poi ieri con quei due gol subiti, abbiamo marcato male e poi la partita si è complicata. Abbiamo però la qualità per giocare il calcio che vuole il mister e con il tempo lo dimostreremo, siamo uniti e con l’allenatore, vogliosi di riscatto”. Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Ospite in studio una delegazione della Lugagnanese: il presidente Pietro Eleuteri, il centrocampista Luca Visoni e il difensore Daniele Jesini.

