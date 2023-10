Partita d’alta classifica al PalaBancaSport: l’Assigeco ospita Ueb Gesteco Cividale

“Dobbiamo migliorare ancora in attenzione e gestione dei ritmi” l’avvertimento di coach Stefano Salieri prima del match di oggi che vedrà l’Assigeco ospitare tra le mura amiche i friulani dell’Ueb Gesteco Cividale, appaiati in classifica ai biancorossoblù piacentini a quota 4 punti.

La squadra di coach Stefano Salieri è reduce dal blitz vincente infrasettimanale di Cento (74-86), cha ha confermato l’ottima prestazione, sebbene culminata con un ko, di domenica scorsa a Udine. “È stata una prova convincente – spiega Salieri -, Cento è un’ottima squadra con un’identità chiara. Tutti i ragazzi sono stati bravi, soprattutto in difesa. Il terzo quarto ha “spaccato” la partita, la panchina e i due americani Miller (mvp) e Skeens hanno dato una spinta decisiva. Dobbiamo ancora crescere in attenzione e migliorare nella gestione dei ritmi, ma sono arrivati due punti pesanti. Ogni partita è un play off”. Ora sotto con Cividale a caccia del tris e anche del secondo successo in due partite casalinghe dopo la festa iniziale contro Rimini. Fischio di inizio alle 18 al PalaBancaSport.