Primo crocevia per il Piacenza: contro la capolista Arconatese vietato sbagliare

Si potrebbe definire come il primo crocevia della stagione per il Piacenza calcio che oggi pomeriggio – fischio di inizio alle 15.00 – ospiterà al Garilli la capolista Arconatese. Dopo il pareggio di domenica scorsa a Desenzano, che sta un po’ stretto ai ragazzi di mister Massimo Maccarone, è vietato perdere contro i lombardi. Una sconfitta, infatti, significherebbe cadere a meno sette dalla prima della classe.

Attualmente sono quattro le lunghezze che dividono i biancorossi dalla formazione di Arconate quindi una vittoria dei padroni di casa sarebbe fondamentale per restare agganciati alla vetta. Brutte notizie però arrivano dall’infermeria: Corradi non riesce a recuperare dall’infortunio che l’ha costretto ai box per tutta la settimana e non sarà della partita.