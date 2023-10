Il presidente Luigi Pinalli, Gerbaudo e il San Polo a Zona Calcio. Alberici a Zona 100

È stato un fine settimana lunghissimo e ricco di emozioni per le squadre piacentine. È cominciato (male) venerdì sera con lo 0-4 casalingo del Fiorenzuola contro il Legnago, costato tra l’altro la panchina a mister Andrea Bonatti, è proseguito sabato con alcuni importanti anticipi nei dilettanti ed è finito ieri con il grosso della giornata, a cominciare dalla vittoria per 2-0 del Piacenza sulla capolista di Serie D Arconatese.

Si parlerà di tutto questa a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà, condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì dalle 20.30.

Ospiti allo Spazio Rotative, il presidente rossonero Luigi Pinalli e il centrocampista biancorosso Matteo Gerbaudo, oltre a una delegazione del San Polo capolista di Terza Categoria.

Al termine, Roberto Alberici sarà ospite di Zona 100, la rubrica dedicata ai calciatori piacentini che hanno segnato almeno cento gol.

