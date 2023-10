Gas Sales Bluenergy cantiere aperto: l’amichevole con Modena va ai gialloblù

C’è ancora parecchio lavoro da fare per la Gas Sales, che perde per 3-1 l’ultimo allenamento congiunto prestagionale contro Modena. La voglia di vedere all’opera i ragazzi di Anastasi è tanta, lo testimoniano i circa 500 tifosi accorsi al PalabancaSport. La brutta notizia riguarda Leal e Caneschi, presenti fisicamente ma di fatto indisponibili per problemi fisici e in forte dubbio per l’esordio in Superlega contro Padova. Anastasi ridisegna dunque il sestetto con Brizard in cabina di regia con Romanò in diagonale, Recine e Lucarelli alla band e la coppia Ricci-Simon al centro, il libero è Scanferla. Nel primo set è fondamentale il muro, la Gas Sales legge bene gli attacchi dei “canarini” e scava un solco decisivo di 5 punti portandosi sul 18-13. Molto bene Lucarelli che attacca alla grande, prima o seconda linea non fa differenza per lui, ma nel complesso è tutta la squadra a fare bella figura chiudendo il parziale con un netto 25-18. Nel secondo set c’è maggiore equilibrio, Modena picchia duro con Sapozhkov, Recine risponde. La squadra di Petrella mette il naso avanti per la prima volta nel match con Juantorena, 12-13, il solo Lucarelli non basta: i biancorossi sono in difficoltà e recuperano solo nel finale lasciando a Sapozhkov il punto del 23-25. Nel terzo set Valsa scappa subito con 5 punti consecutivi, poi si “sveglia” Romanò e c’è di nuovo partita, gli ospiti sono però implacabili con il solito Sapozhkov e allungano fino al 18-25. La Gas Sales non ci sta e torna avanti 8-7 nel quarto set, ma è un fuoco di paglia. Sapozhkov chiude con 23 punti mettendo in seria difficoltà la ricezione, Recine e Lucarelli sono gli unici a salvarsi in una squadra che per ora deve ancora trovare i giusti meccanismi.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1 VALSA GROUP MODENA 3 (25-18; 23-25; 18-25; 20-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Hoffer, Recine 12, Gironi, Alonso 6, Brizard 3, Lucarelli 12, Leal, Scanferla, Ricci 2, Simon 9, Andringa 3, Romanò 8, Caneschi, Dias. All. Anastasi.

VALSA GROUP MODENA: Bruno 3, Boninfante, Juantorena 10, Sanguineti 7, Stankovic 2, Pinali G., Pinali R., Gollini, Sapozhkov 23, Brehme 3, Davyskiba 8, Federici, Sighinolfi, Rinaldi 11. All. Petrella.