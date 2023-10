“La Gas Sales vuole lasciare il segno”. Entusiasmo per la presentazione della squadra

Anche se il sipario sulla nuova stagione biancorossa si alzerà solo domenica prossima, con la prima di campionato in programma alle 18 contro Padova, questa sera al PalabancaSport – teatro d’eccezione per la presentazione ufficiale dell’annata sportiva 2023/2024 della Gas Sales Bluenergy Piacenza – si respirava già aria di grande volley. Vuoi per gli oltre 500 tifosi che hanno assistito all’amichevole extra-lusso con Modena, vuoi per l’entusiasmo che ha animato dall’inizio alla fine il palazzetto piacentino. Del resto, le ambizioni sono note: dopo la conquista della Coppa Italia centrata la scorsa stagione, la società di Elisabetta Curti punta ad alzare ulteriormente l’asticella. È stata proprio la numero uno di Gas Sales Bluenergy ad aprire la serata: “Da quando siamo alla guida di questo club – ha esordito la numero uno biancorossa – abbiamo investito tanto anche a livello di struttura societaria. Il nostro obiettivo è quello di lasciare il segno: non so se riusciremo a vincere, ciò che chiedo ai nostri ragazzi è di giocare con la stessa passione con cui la dirigenza sta gestendo la società. Lo ribadisco, vogliamo fare qualcosa di bello per Piacenza, per i tifosi e per il territorio”.

Inutile girarci intorno, il grande sogno è lo scudetto. Obiettivo soltanto sfiorato qualche mese fa (quando Piacenza si arrese a Trento, poi vincitrice del tricolore, nel quinto confronto della semifinale) e che quest’anno, per consapevolezza e maturità, potrebbe davvero esaudirsi.

“Per noi questo sarà il sesto anno di vita – ha aggiunto il vicepresidente Giuseppe Bongiorni – il quinto di Superlega. Ogni stagione siamo riusciti ad aggiungere qualcosa, migliorando di anno in anno i nostri risultati sportivi. Non me la sento di fare proclami, ma se l’anno scorso abbiamo fatto bene, direi che quest’anno puntiamo a fare benissimo”.

Spazio quindi ai campioni biancorossi, con il sestetto titolare della scorsa stagione riconfermato in toto e completato da qualche giusto innesto. A prendere la parola non poteva che essere lui, il centrale-leggenda Robertlandy Simon, ben più di un simbolo da queste parti. “Siamo carichi – ha assicurato il gigante cubano – l’anno passato abbiamo vissuto di alti e bassi, speriamo ora di trovare maggiore continuità. Per farlo sarà necessario non abbassare mai la tensione, giocare al massimo contro tutti, consapevoli del fatto che possiamo battere chiunque. La Champions? Sarà dura, ma non impossibile. Sia in Europa che in campionato sarà necessario partire fortissimo”.