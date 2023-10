Passerella in Comune per la Bakery Piacenza: “Settore giovanile fiore all’occhiello”

“In bocca al lupo Bakery per questa nuova avventura nella Serie B nazionale”. L’augurio alla squadra di basket piacentina è arrivato con la passerella in Comune. Accolti in Municipio dirigenti, staff tecnico e giocatori: la squadra si è ripresa dopo il cambio in panchina e ha tutta l’intenzione di recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. “Siamo sempre molto felici di venire qui, il Comune è la nostra casa a tutti gli effetti” ha detto la presidente, che ha analizzato così la stagione ormai iniziata: “Siamo in un girone molto tosto, la competizione è forte e secondo me c’è grande equilibrio. Ci sono le cosiddette mattatrici, ma anche noi come loro vogliamo fare risultato a ogni partita e per come la vedo io ce la giochiamo con tutte. Però non c’è solo la prima squadra, abbiamo anche un settore giovanile che sta crescendo e che a oggi conta ben 350 ragazzi, tutti molto carichi per i campionati che sono in fase di partenza”.

