Rugby Serie A Elite, i Lyons ruggiscono ancora: battuta anche Vicenza 27-12

Dopo il successo alla prima giornata ai danni dei campioni d’Italia di Rovigo, la Sitav Lyons festeggia la sua seconda vittoria in campionato, stavolta davanti al proprio pubblico, battendo 27-12 Vicenza. I ragazzi di coach Urdaneta si mantengono così nella parte alta della classifica, ancora imbattuti. Vicenza, avversario di turno, non ha impensierito più di tanto i bianconeri, sempre in controllo per tutta la durata del match e determinati nel raccogliere il massimo (5 punti). Molto bene gli avanti nella gestione delle fasi statiche e nei punti di incontro, altrettanto i trequarti in fase di manovra e in difesa. Un plauso alla cabina di regia, ben gestita da Chico, formidabile al piede, e da Fontana, autore di due mete e premiato come player of the match.

Sitav Lyons – Vicenza 27-12

Sitav Lyons: Biffi, Rodina (21’st Via G.), Cuminetti, Zaridze (27’st Via A.), Bruno, Chico, Fontana, Portillo, Cissè (19’st Bance), Mannelli (19’st Petillo), Pisicchio (17’st Cemicetti), Van Rensburg, Morosi (13’st Aloè), Minervino (30’st Pelliccioli), Acosta (13’st Cocchiaro). All: Urdaneta.

Vicenza: Mercerat, Foroncelli (33′ Pozzobon), Sanchez, Lisciani (19′ Galliano), Scalabrin, Bruniera, Casilio (16’st Tonello), Roura, Piantella (21’st Urraza), Gomez, Andreoli (1’st Nicoli), Pontarini, Avila (30’st Messina), Franchetti (1’st Pretz), Braggiè (27’st Ceccato). All: Cavinato.

Arbitro: Filippo Russo di Treviso.

Note: cartellino giallo al 23′ per Braggiè; al 20’st per Roura; al 31’st per Petillo.

Marcatori: 1′ mt Sanchez (0-5); 5′ mt Cissè (5-5); 29′ mt Fontana mt Zaridze (12-5); secondo tempo: 4′ mt Fontana tr Zaridze (19-5); 21′ mt Bance (24-5); 33′ mt Pretz tr Mercerat (24-12); 36′ cp Chico (27-12).

