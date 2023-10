Basket Serie B, per la Bakery c’è l’esame Piombino. Fiorenzuola ospita Livorno

Doppio impegno toscano per Bakery e Fiorenzuola, le due compagini piacentine che militano in Serie B, oggi in campo contro Piombino e Livorno.

La Bakery Basket Piacenza alle 18 di oggi sarà impegnata contro una delle quattro attuali capolista del girone A del campionato di Serie B Nazionale 2023/24. Al PalaBakery arriva il Golfo Piombino. Guardando la classifica, dunque, un altro impegno di certo non semplice per la compagine biancorossa. Ma forse, in questa stagione, di incontri facili sulla carta non ce ne sarà neppure uno. L’equilibrio ed il livellamento stanno emergendo prepotentemente sin da queste prime giornate e i ragazzi di coach Giorgio Salvemini sono pronti a battagliare contro chiunque.

Impegno da bollino rosso per i Fiorenzuola Bees, che nella propria casa del PalArquato di ospitano Livorno nella 5° giornata del campionato Serie B Nazionale. Alle 18.00 di oggi verrà infatti alzata la palla a due della sfida che vedrà i Bees affrontare una squadra con tradizione ed esperienza come quella allenata da coach Cardani. Le due squadre che si affrontano in Val d’Arda sono state costruite con obiettivi sicuramente differenti; da una parte il roster profondo e pieno di esperienza della Pielle Livorno, che punta alla parte sinistra della classifica, dall’altra la freschezza, gioventù e corsa della squadra dei Fiorenzuola Bees, che ha l’obiettivo di salvezza nel suo campionato più importante a livello storico. Le due compagini arrivano tuttavia all’appuntamento appaiate in classifica, con 4 punti ciascuna frutto di 2 vittorie ed altrettante sconfitte nelle prime 2 partite stagionali.