Tennis, ai campionati provinciali finisce pari il derby piacentino

Il tennis piacentino può guardare al futuro con ottimismo. I campionati provinciali, che si sono conclusi ieri sui campi in terra battuta dell’Asd Tennis Pode (anche quest’anno perfetto organizzatore della manifestazione) lo hanno confermato. “Abbiamo diverse ottime scuole-tennis, in città e in provincia – ha ribadito il delegato provinciale Fit, Gianni Fulgosi – e un movimento in continua crescita, in parte anche per l’effetto Sinner”.

A livello di società va registrato il pareggio nelle vittorie tra Borgotrebbia e Nino Bixio (tre titoli a testa) con un alloro anche per Fiorenzuola e la Vittorino quest’anno purtroppo a bocca asciutta.