Rugby Serie A Elite, i Lyons cercano la terza vittoria consecutiva contro Viadana

Lyons in campo domani alle 15.30 per l’anticipo della quarta giornata di Serie A Elite: bianconeri pronti a battagliare ancora una volta davanti al proprio pubblico del “Beltrametti” per cercare la terza vittoria consecutiva in questo campionato: avversario di giornata il Rugby Viadana 1970, in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio di alta classifica.

Viadana è infatti a quota 7 punti in classifica, frutto di un pareggio, una vittoria e una sconfitta in questo avvio di campionato, e a due lunghezze dai Lyons. La squadra è stata affidata in estate alla guida di Gilberto Pavan, storica bandiera giallonera da oltre 150 presenze in maglia viadanese, che dopo due stagioni di apprendistato ha preso in mano il timone della squadra. Viadana è una delle piazze che hanno segnato il Rugby Italiano del 21o secolo, conquistando uno scudetto e due coppe Italia, e da diversi anni milita nel massimo campionato italiano con l’obiettivo di tornare a disputare i playoff scudetto, che mancano da qualche annata e sono stati sfiorati nella scorsa stagione. Viadana ha dimostrato un gioco frizzante ed efficace nelle prime due giornate di campionato, con il pareggio strappato a Padova e la netta vittoria su Mogliano, prima di venire fermato in casa dai campioni d’Italia di Rovigo.

In casa Lyons le due vittorie nelle prime due partite disputate hanno galvanizzato l’ambiente, ma la squadra bianconera mantiene saldi i piedi per terra. Secondo i dettami di coach Urdaneta, il grande ex di giornata, le vittorie e le sconfitte durano un giorno solo, e la settimana passata è servita per preparare al meglio questa delicata sfida. Lo stesso Bernardo Urdaneta carica la sua squadra e l’ambiente in vista della sfida di sabato: “La classifica non conta, e neanche le due vittorie conquistate. Da domenica mattina abbiamo iniziato a preparare questa partita, che per noi è importante esattamente come le altre. La squadra è coesa, il clima che si è generato all’interno del gruppo è ottimo, e speriamo di coinvolgere il maggior numero di tifosi possibile per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Sabato ci aspetta una partita dura e tesa, ma sappiamo come affrontarla e vincerla.”

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina, Cuminetti, Paz, Bruno (cap); Del Bono, Via A; Mannelli, Cissè, Bance; Janse van Rensburg, Pisicchio; Tripodo, Cocchiaro, Minervino.

A disposizione: De Rossi, Acosta, Morosi, Cemicetti, Petillo, Chico, Fontana, Via G.