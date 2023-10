Fiorenzuola ammirevole al Rocco, ma i tre punti sono della Triestina

Tanti applausi ma nessun punto. Il Fiorenzuola di Turrini conferma i progressi consistenti osservati dall’arrivo in panchina dell’ex Piacenza, ma la Triestina colpisce con il più classico cinismo da big: Bondioli su azione d’angolo ha illuso i valdardesi dopo il vantaggio griffato da zero metri da Lescano sul servizio di Ciofani, ma alla mezz’ora, Nelli non è riuscito a ripulire l’area anche per colpa di un fallo non sanzionato e Vallolcchia ha scaraventato in rete il pallone da tre punti.

Prima, ma anche successivamente al gol decisivo, Stronati e compagni hanno duellato alla pari contro una delle corazzate del girone A. Anelli, molto positiva la prova del baby piacentino, ma anche Stronati, Alberti e Omoregbe hanno fatto correre più di un brivido a Matosevic: il pareggio sarebbe stato giusto premio, ma è stata la Triestina a festeggiare il settimo successo di stagione che consente agli alabardati di rimanere a tiro dell’inarrestabile Mantova, vittoriosa sul campo della Virtus Verona.

Per il Fiorenzuola, terz’ultimo a +3 sull’Alessandria, opportunità di riscatto, domenica prossima a Caravaggio con l’Atalanta Under23.

TRIESTINA-FIORENZUOLA 2-1

MARCATORI: Lescano al 4’, Bondioli al 19’ e Vallocchia al 30’ s.t.

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic, Germano (dal 1’ s.t. Ciofani), Moretti, Struna, Anzolin; Vallocchia, Celeghin, Correia; D’Urso (dal 22’ p.t. El Arzak); Lescano (dal 42’ s.t. Rizzo), Adorante (dal 1’ s.t. Redan). (Diakite, Agostino, Malomo, Gündüz, Kacinari, Fofana, Finotto, Pavlev, Pierobon). All. Tesser.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Oddi; Stronati (dal 41’ s.t. Ceravolo), Nelli (dal 31’ s.t. Di Quinzio), Di Gesù (dal 31’ s.t. Beretta); Gonzi (dall’8’ s.t. Morello), Alberti, Anelli (dal 31’ s.t. Omoregbe). (Guadagno, Roteglia, Seck, Coghetto, Silvestro, Pirola, Musatti). All. Turrini.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro.