I Lyons non riescono a piazzare la 3° perla di fila: Viadana vince 13-15

Si spegne a pochi passi dal traguardo la rimonta bianconera, con i Lyons che cedono di due soli punti contro il Viadana in una partita tesa, equilibrata e in cui entrambe le squadre avrebbero meritato di portare a casa il successo. Due squadre che hanno messo in campo difese tenaci che hanno fermato due attacchi organizzati e vogliosi di giocare, tenendo il punteggio contenuto fino alla fine. Nonostante grosse difficoltà in rimessa laterale, dovute all’assenza di Salvetti e Portillo i Lyons sono andati vicinissimi a riaprire una partita che si era messa in salita dopo la meta subita in apertura di ripresa, ma nelle mischie di fine partita non è stato assegnato il calcio di punizione del sorpasso.

Il primo quarto di gioco vede maggiore iniziativa da parte del Viadana che, a più riprese, prende possesso della metà campo bianconera fino ad imbastire un’azione in attacco, la più pericolosa per la difesa di casa, sfumata per un passaggio “in avanti”. Ma ad iniziare dal secondo quarto sono i Lyons a farsi più intraprendenti, spingendo sull’acceleratore con il pacchetto di mischia, e costringendo gli ospiti a commettere diversi falli per ostacolarne il gioco: Ruiz è il primo pagarne le conseguenze, con un cartellino giallo. E come accade spesso in questi frangenti, la superiorità numerica viene sfruttata dai padroni di casa: pick and go degli avanti bianconeri in prossimità della linea di meta avversaria, e dopo quattro tentativi spetta Minervino trovare il pertugio vincente. Il vantaggio dura solo una manciata di minuti poiché il Viadana ritorna nei 22 metri piacentini, e dopo aver vinto una mischia ordinata avanza con un drive concluso in meta da Matteo Luccardi: Viadana al contro sorpasso. L’ultima nota negativa sul versante bianconero si registra quasi allo scadere del tempo regolamentare, quando Alessandro Via si vede sventolare un “giallo” per fallo professionale. Si va alla ripresa, iniziata dai Lyons con un uomo in meno. E stavolta è Viadana a sfruttare l’opportunità, con una travolgente azione alla mano dei trequarti conclusa in meta da Ciardullo: Madero fallisce la trasformazione ma Viadana è comunque oltre il break. Primi cambi dalla panca bianconera: Petillo, Acosta e Chico per Cocchiaro, Bance e Del Bono. Dentro anche Fontana come mediano, con Alessandro Via spostato all’ala. L’atmosfera si riscalda e così arrivano altri due “gialli”, uno per parte, sventolati a Lavorenti e Acosta per reciproche scorrettezze. Accenno di rimonta bianconera a metà ripresa, per il piazzato messo a segno da Chico: Lyons a distanza di break. Il 10 argentino si ripete al 33’ e porta i suoi a -2 dai viadanesi, oramai sotto pressione anche psicologicamente. Ultima azione: De Rossi entra per lanciare in touche, vinta dai bianconeri che nel rilancio del gioco perdono purtroppo l’ovale. Farias calcia la palla in tribuna per il fischio di chiusura dell’arbitro.

I Lyons portano a casa un punto che non può consolare più di tanto, visto l’andamento della gara. Ora una settimana di riposo, prima della trasferta romana dell’11 novembre per la sfida alle Fiamme Oro.