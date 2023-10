Il presidente Polenghi e Nicola Anelli a Zona Calcio. “Dede” Valla a Zona 100

Il pessimo fine settimana delle squadre piacentine sarà analizzato questa a partire dalle 20.30 su Telelibertà (canale 76). Un week end iniziato sabato con la sconfitta immeritata del Fiorenzuola sul campo del Triestina e proseguito ieri con il ko interno del Piacenza, superato dalla Pro Palazzolo e contestato dai tifosi.

Ospiti in studio, il presidente biancorosso Marco Polenghi e il giovane attaccante rossonero Nicola Anelli.

Poi come sempre spazio ai dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Al termine, Davide “Dede” Valla sarà ospite di Zona 100, la rubrica dedicata ai calciatori piacentini che hanno segnato almeno cento gol.

