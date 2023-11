Basket Serie B: la Bakery cerca il rilancio con Crema, i Bees sognano il colpo a Rieti

Quella di oggi sarà una domenica all’insegna della pallacanestro, con Bakery e Fiorenzuola pronte a scendere in campo in Serie B.

BAKERY CONTRO CREMA – Fattore-casalingo per provare a rilanciare il proprio cammino. Oggi alle 18.00 la Bakery farà forza sul parquet del PalaFranzanti e sul calore del tifo biancorosso per provare a tornare alla vittoria nel campionato di serie B maschile. Ospite di turno, la Logiman Crema, già affrontata e battuta all’overtime nel secondo turno di Supercoppa nelle prime battute di questa stagione. La squadra allenata da coach Salvemini è reduce dal ko infrasettimanale di Castellanza al cospetto di Legnano, con gli Knights che si sono imposti 84-64. Dopo due ko consecutivi, la Bakery (6 punti in classifica) proverà a tornare al successo ma dovrà fare i conti con un Crema “on fire” (8 punti, a -2 dalla vetta ma con un match da recuperare contro Omegna). La Logiman di coach Baldiraghi, infatti, arriva da una striscia di quattro vittorie consecutive, l’ultima in rimonta casalinga contro Salerno.

FIORENZUOLA CONTRO RIETI – Dopo la grande vittoria infrasettimanale al PalArquato contro la JuveCaserta, per i Fiorenzuola Bees di coach Dalmonte è tempo di rimettersi in viaggio, con tappa il PalaSojourner per affrontare Rieti. Oggi alle 18.00 verrà alzata la palla a due dell’8° giornata campionato di Serie B, con Fiorenzuola desiderosa di conquistare la prima vittoria esterna stagionale che le consentirebbe di arrivare ad 8 punti in classifica. Rieti arriva alla sfida con 2 punti totalizzati finora in 7 partite, con l’ultima sfida infrasettimanale persa in quel di Sant’Antimo per 82-69.