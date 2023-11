De Vitis: “Diamo tempo a Rossini, ho visto la scossa”. Alberti. “Ora servono i punti”

C’è chi ha definito “brodino” il pareggio che il Piacenza ha ottenuto contro il Crema, lui ha invece visto la scossa giusta. Non stiamo certamente parlando di un personaggio qualsiasi, è il parere di Totò De Vitis, indimenticabile ex campione biancorosso e ora direttore tecnico della prima squadra, oltre che del settore giovanile.

Ospite di Michele Rancati a Zona Calcio (in studio i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi), De Vitis ha rinnovato la sua fiducia nei confronti di Stefano Rossini, appena arrivato sulla panchina del Piace: “Questa squadra deve diventare qualcosa di meglio, ma con così pochi giorni di preparazione era impossibile fare di più. Io però ho visto la scossa, altrimenti non avremmo nemmeno pareggiato e adesso dobbiamo dare tempo a Rossini che avrà una settimana intera per preparare al meglio la prossima partita”.

Capitolo giovani: “Nella nostra Juniores ci sono elementi che potrebbero fare il grande salto, ma voglio anche spezzare una lancia a favore dei nostri Under che sono arrivati in una piazza importante e non hanno ancora avuto modo di esprimere le potenzialità che possiedono”.

Deve migliorare anche il Fiorenzuola, reduce da due sconfitte consecutive: a parlare della squadra rossonera è stato l’attaccante Thomas Alberti. “Siamo molto arrabbiati – le sue parole – perché veniamo da prestazioni positive e invece abbiamo perso anche ieri contro l’Atalanta Under 23, ma la condizione fisica sta crescendo e meritavamo di più, purtroppo concediamo ancora qualche pallone pericoloso di troppo. Turrini ci ha portato serenità e voglia di allenarci con maggiore attenzione, sta lavorando molto per darci la giusta convinzione. Ricevere i complimenti non basta più, ora dobbiamo fare anche i punti”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con le analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria, commentate per l’occasione da mister Massimo Mazza.

