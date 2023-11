Il Karate Piacenza torna dall’Open di Casale Monferrato con tre medaglie

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato con sei atleti alla prestigiosa competizione “Open di Casale Monferrato”, gara valevole per il ranking nazionale Fijlkam che consente di acquisire punti utili per conquistare il posto di atleta nella nazionale azzurra (cadetti, junior e under-21) relativamente ai Campionati Europei e Mondiali 2024.

Gaia Granelli nella categoria cadette -47 chili ha conquistato la medaglia d’oro, vincendo quattro incontri e battendo in finale l’attuale campionessa d’Italia in carica. La portacolori piacentina nel 2023 ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani under 14.

Aurora Longeri, già medaglia di bronzo ai campionati italiani 2022 under 14 e titolare della squadra regionale che ha partecipato al Trofeo Coni 2023, ha conquistato nella categoria under 14 -52 chili la medaglia d’argento, perdendo solo di misura la finale con l’atleta della Lombardia.

Nella stessa categoria Ginevra Livelli si è classificata al quinto posto sfiorando la conquista della medaglia di bronzo.

Mattia Bongiorni, già vicecampione d’Italia 2021 e campione d’Italia 2022 nella categoria under 14, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria cadetti -70 chili con quattro incontri disputati dimostrando un’eccellente preparazione fisica.

Il direttivo del Karate Piacenza Farnesiana composto dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni è stato recentemente premiato dal sindaco e dall’assessore dello sport di Piacenza per gli eccellenti risultati sportivi ottenuti, come peraltro è avvenuto nel mese di ottobre ad Imola dove il Coni Nazionale ha premiato la nota società piacentina con la Stella di Bronzo al merito sportivo.

In tale occasione per le istituzioni del Comune di Piacenza era presente il vicesindaco Marco Pierini. Anche nel 2022 il Karate Piacenza si pone nella Top 20 della classifica generale Fijlkam (1.200 società tesserate) piazzandosi al 16° posto.

I prossimi impegni agonistici nel mese di novembre sono l’Open di Campania, altra gara ranking, che si terrà a Salerno e il Campionato Nazionale Csen a Salsomaggiore, mentre nel mese di dicembre la nota società piacentina prenderà parte alla Coppa del Mondo WKF di Jesolo con la partecipazione di 82 nazioni e 4.000 atleti e all’Open di Lloret de Mar (Spagna) che si terrà il 28/29/30 dicembre.