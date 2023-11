Trasferta romana per i Lyons, in cerca di riscatto sul campo delle Fiamme Oro

I Lyons hanno avuto due settimane per ricaricare le pile e concentrarsi sul ritorno in campo, che li attende oggi alla Caserma Gelsomini di Ponte Galeria contro le Fiamme Oro. Dopo aver patito la prima sconfitta stagionale, i bianconeri vogliono tornare a graffiare per restare nelle zone alte della classifica.

Le Fiamme Oro di coach Guidi precedono i bianconeri di un solo punto in classifica, ma con ruolino di marcia pieno a differenza dei Lyons che hanno già scontato il turno di riposo. Dopo un avvio promettente con due vittorie nelle prime due partite del campionato su Valorugby e Vicenza, sono arrivate due sconfitte consecutive, a Padova e in casa dal Colorno, entrambe con scarto minimo (5 punti contro il Petrarca e 2 punti contro il Colorno). I Cremisi si confermano una delle squadre più complete del campionato, con i due fuoriclasse Canna e Giammarioli a guidare rispettivamente il reparto dei trequarti e quello degli avanti.

Si prospetta una sfida equilibrata, tra due squadre che cercano riscatto dopo le rispettive sconfitte. In casa Lyons c’è la voglia di ripartire dopo la delusione della sconfitta patita da Viadana due settimane fa, un 13-15 che ha significato il primo stop stagionale, arrivato per lo scarto minimo. Calcio di inizio alle 14.30.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Zaridze, Fontana; Portillo, Mannelli, Bottacci; Janse van Rensburg, Pisicchio; Minervino, Cocchiaro, Acosta

A disposizione: De Rossi, Pelliccioli, Tripodo, Cemicetti, Moretto, Cissè, Bance, Cuoghi.