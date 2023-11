Basket Serie B, in casa di Montecatini la Bakery spera di rialzarsi dopo 3 stop di fila

Dopo una settimana di lavoro, la Bakery Basket Piacenza è pronta a scendere in campo per un impegno ostico contro Montecatini. Al PalaTerme andrà in scena un incontro che si preannuncia molto importante per entrambe le compagini. Se i biancorossi sono alla ricerca del successo che possa interrompere a tre la striscia di sconfitte consecutive, Montecatini intende continuare la sua corsa verso la testa della classifica che è distante solo due punti. Oltretutto, tra le fila dei termali ci sono ben tre ex di turno, ovvero coach Marco Del Re e le ali Lorenzo Passoni e Kirill Korsunov.

