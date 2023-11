Alle 20.30 torna Zona Calcio: ospiti Gerbaudo e il San Lazzaro. Rantier a Zona 100

Il fine settimana in chiaroscuro delle squadre piacentine sarà in primo piano nella nuova puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà (canale 76) condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Sabato il Fiorenzuola non era riuscito a fermare la capolista del Girone A di Serie C, il Mantova, uscendo sconfitto per 3-2.

Ieri, per il Girone B di Serie D, un Piacenza decimato è passato sul campo del Ponte San Pietro grazie al gol di D’Agostino.

Poi come sempre spazio ai dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Ospiti in studio, il centrocampista del Piace Matteo Gerbaudo e una delegazione del San Lazzaro capolista di Seconda categoria.

Saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Al termine, Julien Rantier sarà ospite di Zona 100, la rubrica dedicata ai calciatori piacentini che hanno segnato almeno cento gol.

