Un sogno che si avvera: i giovani della Bakery “a lezione” dai coach NBA

Non capita tutti i giorni di avere un insegnante di pallacanestro che arriva direttamente dal mondo della favolosa NBA americana. È stato dunque come vivere un sogno a occhi aperti l’esperienza provata dai 110 ragazzi che nel pomeriggio si sono ritrovati al PalaFranzanti per partecipare alla prima edizione del Player Clinic NBA Basketball School.

La Bakery Basket è infatti finalmente riuscita a portare a Piacenza questo evento unico nel suo genere, una vera e propria avventura in stile NBA per giovani appassionati di pallacanestro. Sul parquet del palazzetto dove gioca la Bakery si sono alternati due gruppi di ragazzi, prima gli “All Star” nati dal 2008 al 2012 e in seguito i “Rookie” nati dal 2012 al 2015 per vivere un’esperienza indimenticabile. Una volta indossata la t-shirt regalo della NBA Basketball School, i giovani sono finiti nelle “grinfie” di Donnie Arey, coach statunitense dai metodi tanto severi quanto coinvolgenti: incitamenti al gruppo disposto a cerchio al centro del campo, salti e continue ripetute di corsa, oltre ad allenamenti tecnico-specifici come un vero giocatore NBA.