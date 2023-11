Basket Serie B, Bakery Piacenza a caccia di riscatto contro Lissone Brianza

Sarà una Bakery con il dente avvelenato quella che oggi alle 18.00 al PalaFranzanti vorrà porre fine alla striscia negativa di quattro sconfitte nel campionato di Serie B. Per farlo, la squadra di coach Salvemini dovrà piegare la resistenza del Lissone Brianza, formazione lombarda che ha una situazione speculare in classifica ai biancorossi. Per Piacenza, il record è di 3 vittorie e 6 sconfitte, l’esatto opposto dei brianzoli.

