Beretta e D’Agostino ospiti questa sera a Zona Calcio. Rossetti a Grazie Presidente

Dalla Serie C alla Terza categoria: torna questa sera alle 20.30 Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati che ha come protagonista il mondo del pallone piacentino.

Un fine settimana caratterizzato in particolare dal rammarico del Fiorenzuola, raggiunto sabato sull’1-1 dalla Pro Patria in un pesantissimo scontro salvezza, e dal successo tutto cuore del Piacenza, che scala la classifica di Serie D grazie al 2-1 interno sul Caldiero secondo in graduatoria.

E poi spazio ai campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Ospiti in studio, Roberto Beretta del Fiorenzuola, Stefano D’Agostino del Piacenza e i rappresentanti di Rottofreno e Pianellese.

Al termine, per la rubrica “Grazie Presidente”, dedicata agli imprenditori che investono nello sport piacentino, intervista a Giuseppe Rossetti.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it e su www.teleliberta.tv.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà