Gerbaudo, Di Gesù e il Gotico ospiti stasera a Zona Calcio. Andrea Lucci a Zona 100

La schiacciante vittoria del Piacenza sul Brusaporto (un eloquente 6-1 che ha portato i biancorossi a sei punti dalla vetta del girone B di Serie D) sarà in primo piano questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà in onda ogni lunedì alle 20.30.

Il conduttore Michele Rancati e gli opinionisti in studio analizzeranno l’ottimo momento del Piace, letteralmente rinato con l’arrivo in panchina di Stefano Rossini.

Umore opposto in casa Fiorenzuola, sconfitto in casa dalla Giana Erminio e ora fanalino di coda nel girone A di Serie C.

Poi come sempre spazio ai dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Ospiti allo Spazio Rotative il centrocampista del Piacenza Matteo Gerbaudo, il mediano del Fiorenzuola Enrico Di Gesù e una delegazione del Gotico Garibaldina capolista di Promozione.

Saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Al termine, Andrea Lucci sarà ospite di Zona 100, la rubrica dedicata ai calciatori piacentini che hanno realizzato almeno cento gol.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà