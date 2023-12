Oddi, Andreoli e il Nibbiano ospiti stasera a Zona Calcio. Polenghi a Grazie Presidente

Torna questa sera alle 20.30 Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì.

In primo piano la Serie C, con la vittoria del Fiorenzuola sul campo dell’Alessandria, con i rossoneri che si rilanciano nella corsa alla salvezza.

Il Piacenza, invece, è rimasto impantanato sul terreno fangoso della Clivense: un pareggio 1-1 che costringe i biancorossi a rallentare nella corsa verso la vetta della Serie D.

Ospiti in studio allo Spazio Rotative, il difensore del Fiorenzuola Riccardo Oddi, il centrocampista del Piace Nicola Andreoli e una delegazione del Nibbiano&Valtidone.

Al termine, il massimo dirigente del Piace Marco Polenghi sarà ospite a Grazie Presidente, la rubrica dedicata agli imprenditori che investono nello sport piacentino.

