Nove ori, tre argenti e un bronzo per i giovani del Karate Farnesiana

Pioggia di medaglie per gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana al Trofeo Interregionale Aics di Torino, al quale hanno preso parte alcuni portacolori della società piacentina allenati dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli.

Medaglia d’oro per Lorenzo Centonze, categoria Cadetti -63 kg, dimostrando grande determinazione e tenacia negli incontri disputati.

Medaglia d’oro anche per Nicole Longeri nella categoria Cadette -47 kg e Sofia Bouraya nella categoria Junior -53kg.

Nella categoria under14 medaglia d’oro per Leonardo Scanacapra nella categoria -43kg , medaglia d’oro anche per Fellous Hajar nella categoria -40 kg e medaglia d’argento per Martina Ponenti nella categoria -40kg,

Nella categoria under12 medaglia d’oro per Aicha Kouhaih nella categoria -45kg, per Michelle Rizzoli nella categoria -35kg, medaglia d’argento per Giulia Centonze nella categoria -35kg e medaglia di bronzo per Elia Famà nella categoria -33kg.

Nella categoria under10 medaglia d’oro per Ishaaq Kouhaih nella categoria -35kg , per Nicole Famà nella categoria -32kg e medaglia d’argento per Mia Vera nella categoria -32kg.

Nel mese di dicembre il Karate Piacenza Farnesiana sarà impegnato nella Coppa del Mondo Wkf (Federazione Olimpica) di Jesolo, con la partecipazione di 81 nazioni partecipanti e 4.200 atleti provenienti da tutti i continenti e in Spagna per l’Open di Lloret de Mar (gara internazionale con atleti provenienti da tutta Europa).