Stasera torna Zona Calcio, ospite Facundo Marquez. Paolo Bordi a Zona 100

Fine settimana di concretezza per le squadre piacentine: per il girone A di Serie C, il Fiorenzuola venerdì aveva pareggiato per 0-0 la sfida salvezza casalinga contro l’Arzignano, mentre ieri il Piacenza ha vinto soffrendo per 1-0 contro la Castellanzese, restando nelle zone alte del girone B di Serie D.

Entrambe le sfide saranno analizzate questa sera a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà (canale 76) condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospite in studio, l’attaccante argentino del Piace, Facundo Marquez.

Poi come sempre spazio ai dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria, con le squadre impegnate negli ultimi sforzi prima della pausa natalizia.

Saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Al termine, Paolo Bordi sarà ospite di Zona 100, la rubrica dedicata ai calciatori piacentini che hanno segnato almeno cento gol.

