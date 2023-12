Corradi a Zona Calcio: “Ma quale lusso, io voglio aiutare il Piace a tornare in C”

“Non credo di essere un lusso per la categoria e, a dir la verità, non credo nemmeno che ci sia questa gran differenza tra Serie C e Serie D. Sì, forse un maggiore agonismo e un pizzico in meno di tecnica. Penso però di poter dare finalmente il mio contributo alla causa, dopo aver sofferto ai box nel momento più delicato della stagione”. Mattia Corradi è stato il protagonista dell’ultima puntata dell’anno di Zona Calcio e il centrocampista del Piace ha replicato alle critiche giunte nei mesi scorsi dopo le poche apparizioni in campo prima del fastidioso infortunio ormai alle spalle. “Confermo la scelta fatta in estate perché amo Piacenza e vogliamo riportare il Piace dove merita”. Con Rossini, sette gare senza sconfitte e due soli pareggi: “Non è cambiato granché in allenamento, probabilmente ai tempi di Maccarone il ritmo era un pizzico al di sotto di quello attuale” ha spiegato il talentuoso centrocampista di Segrate.

Un altro centrocampista, ma del Fiorenzuola, è stato ospite del blocco di puntata dedicato alla Serie C. Riccardo Stronati è purtroppo uno dei simboli del momento di grave flessione dei valdardesi: da leader del centrocampo di diversi mesi fa a gregario che fatica a trovare giocate e capacità di incidere. “Ne sono consapevole ma francamente non riesco a spiegarmi questa flessione – ha ammesso con onestà il 26enne rossonero -. Spero di riuscire a ripropormi su altri livelli, come tutti puntiamo ad uscire da questa situazione di classifica. Di certo, la prestazione di Padova (ko per 3-0, ndc) non deve ripetersi visto che all’Euganeo non c’è stata proprio partita. La sfida del Comunale con il Novara di venerdì sarà una tappa chiave e che non potremo fallire”. Un Fiore che arriverà all’appuntamento privo di diverse pedine fondamentali per infortuni e squalifiche (Nava, Potop, Cremonesi e Morello su tutti).

Ultima parte della trasmissione condotta dal vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati che è stata autentica celebrazione della Virtus Piacenza: la formazione cittadina, rappresentata in studio dal presidente Enrico Pagani, dal mister Giuseppe Zerbi e dal ds Federico Labrini, è infatti reduce dal successo di Coppa Emilia di Seconda Categoria e, con la finalista Ziano, accederà ora alla fase regionale della manifestazione.