Per la Bakery brutto stop: Rieti ringrazia e batte i biancorossi 62-71

La Bakery fa la bella addormentata e Rieti, penultima in classifica, ringrazia e si porta a casa i due punti. La squadra di Salvemini fallisce così al PalaFranzanti un’occasione ghiotta per dare sostanza alla sua classifica e presentarsi al derby di sabato prossimo con un buon viatico di fiducia. Invece l’allenatore dovrà lavorare forte questa settimana per ricostruire quella squadra che con l’Omegna era apparsa ben sicura, determinata, energica e capace di gestire bene la gara. Tutto quello che è mancato ieri contro i laziali. Il risultato, 9 punti di differenza, non fotografa il divario che c’è stato in campo con i reatini molto solidi, capaci di far girare la palla con buona precisione, in grado di trovare sempre l’uomo smarcato esibendo anche il nuovo arrivato, l’americano Roderick, che ci ha messo due tempi per carburare ma che alla fine ha pesato, così come il lungo Cassar, preciso da sotto come da fuori. Dalla parte piacentina invece una squadra molle, disunita, con frequenti amnesie, che faticava a lavorare la palla e che, se si eccettua un miracoloso pareggio all’inizio del terzo quarto (31-31) non ha mai dato l’impressione di poter portare a casa la gara. Basti dire che il capitano Mastroianni ha messo a segno i primi due punti all’inizio della quarta frazione di gioco. Insomma, un’insufficienza di squadra abbondante. Si è salvato il solo Criconia, match winner della serata, che ha reso meno amaro il punteggio.

BAKERY PIACENZA 62 NPC RIETI 71