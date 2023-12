Stronati, Corradi e la Virtus ospiti stasera a Zona Calcio. Curti a Grazie Presidente

Ultima puntata del 2023 per Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30, che riprenderà l’8 gennaio, dopo la pausa natalizia dei campionati.

Questa sera in primo piano, la vittoria del Piacenza sul Real Calepina, che avvicina i biancorossi alla vetta del girone B di Serie D (distante solo 5 punti) e la difficilissima trasferta del Fiorenzuola sul campo del Padova, una delle corazzate del girone A di Serie C.

Poi come sempre spazio ai dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria, per il resoconto di un fine settimana caratterizzato da una vera e propria pioggia di gol.

Ospiti in studio il centrocampista del Fiorenzuola Riccardo Stronati, il centrocampista del Piacenza Mattia Corradi e una delegazione della Virtus Piacenza, fresca vincitrice della Coppa di Seconda categoria.

Saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Al termine, Gianfranco Curti, fondatore e patron di Gas Sales e Bluenergy, sarà ospite a Grazie Presidente, la rubrica dedicata agli imprenditori che investono nello sport piacentino.