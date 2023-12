Coach Anastasi a Volley Piacenza: “Per essere al top manca ancora un gradino”

Il bicchiere è senz’altro mezzo pieno e forse anche di più, ma non ci si deve accontentare perché ci sono tutti i presupposti per averlo traboccante di soddisfazioni da qui alla fine della stagione. È così che Andrea Anastasi vede il bilancio di questo suo primo scorcio di avventura sulla panchina della Gas Sales Bluenergy. Quando è arrivato alla corte di Elisabetta Curti ci si aspettava da lui quel definitivo salto di qualità che potesse portare la squadra biancorossa lassù tra le grandi. Ovviamente è ancora troppo presto per dire se la missione è compiuta, ma, tra tante difficoltà, l’allenatore è contento del percorso fatto finora dai suoi ragazzi. “Il bilancio è certamente positivo – ha detto ai microfoni di “Volley Piacenza #atuttogas” andato in onda su Telelibertà – perché siamo partiti da zero con uno staff nuovo ed esigenze diverse, il gruppo è lo stesso però gli infortuni hanno minato il lavoro quotidiano. Nonostante questo, la squadra è stata egregia ed è migliorata molto nelle ultime settimane, i ragazzi si allenano bene e ci manca solo un piccolo step per essere al top, ma sono convinto che prima o poi lo faremo”.

Ci sono comunque dei numeri che fanno riflettere: eliminazione in Supercoppa, quattro sconfitte in Superlega e un “malessere” nei confronti degli scontri diretti, si deve partire da qui per correggere gli errori e diventare un top team. “Abbiamo bisogno di fare passi in avanti e possiamo crescere tanto – ha proseguito Anastasi – a patto che siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda per evitare quei momenti negativi che sono ancora un po’ troppi. A me interessa vedere i miglioramenti nell’equilibrio, nella gestione e nella difesa, è davvero bello allenare questi ragazzi che possono veramente compiere un grande salto di qualità nel corso della stagione”.

Il giocatore-simbolo della sua gestione per ora è Francesco Recine, letteralmente rinato: “È un elemento importante e che può rientrare nel giro della Nazionale, ci crede molto e io lo tengo sempre sul pezzo perché anche lui ha enormi margini di miglioramento”.

Ospite nello studio del conduttore Marcello Tassi un altro volto nuovo della Gas Sales di quest’anno: Bruno Dias, che sta imparando tanto da quel “mostro sacro” che è capitan Brizard. “Qui mi trovo benissimo – ha spiegato il giovane palleggiatore portoghese – sto lavorando molto per migliorare tecnicamente. I compagni mi dicono che non devo pensare tanto agli eventuali errori che posso commettere e concentrarmi su quello che posso dare alla squadra, fin da subito mi hanno dato una grande mano e sono felice di essere qui. Il mio sogno? Vincere il campionato”.