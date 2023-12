Il 2023 si chiude nel peggiore dei modi: anche il Novara passa a Fiorenzuola

Il Fiorenzuola cade anche con il Novara e chiude un anno solare da incubo con la sconfitta che vale il sorpasso in classifica dei piemontesi ai danni dei rossoneri, ora penultimi nel girone A di Serie C. Il sesto ko interno è maturato al termine di una gara in cui la squadra di Turrini ha creato numerose chance da gol già in avvio. Tutte sciupate per l’imprecisione degli attaccanti piacentini. Il castigo si è così materializzato a metà frazione con Scappini che ha approfittato, di testa, della ingenuità difensiva del Fiore che, nella ripresa, ha cinto d’assedio la metà campo della squadra di Gattuso. Tutto inutile: le parete di Dejardins sono state decisive, così come l’errore in fase di impostazione della squadra di casa che ha concesso a Corti, al 23′, la fuga per lo 0-2. Alberti, nel finale, ha riaperto il match con un gran destro dal cuore dell’area di rigore (sesto centro stagionale), ma non è arrivata la rete di un 2-2 che sarebbe stato più che meritato, ma ancora una volta le amnesie difensive costano carissime a una squadra più inguaiata che mai e che chiude il girone di andata con soli 14 punti.

FIORENZUOLA-NOVARA 1-2