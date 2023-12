Primavera 3 Fiorenzuola: l’allenatore Zanoncelli lascia il posto a Turrini

Francesco Zanoncelli non è più l’allenatore della Primavera 3 del Fiorenzuola. La società ha comunicato che “a partire dalla data odierna, 31 dicembre, Zanoncelli è stato sollevato dall’incarico”.

“A lui i ringraziamenti per il lavoro svolto nell’Academy rossonera, con il miglior augurio per il proprio futuro sportivo e personale” si legge nella nota.

Francesco Turrini tornerà a dirigere la formazione con cui aveva iniziato la stagione in corso. Promosso in Prima Squadra alla 9ª Giornata del Campionato Serie C Now Girone A 2023/2024, Turrini “ha guidato il gruppo squadra con competenza tecnica ed umanità che lo hanno fatto apprezzare da tutto l’ambiente rossonero”. Un passaggio che lascia intendere che sia ormai quasi certo il ritorno di Luca Tabbiani al Fiorenzuola.