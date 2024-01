Tabbiani rispolvera il tridente offensivo. Renate-Fiorenzuola, formazioni

Prima in panchina per Luca Tabbiani che, a Meda con il Renate, guida nuovamente il Fiorenzuola a caccia della salvezza nel girone B di Serie C dopo l’esonero di Catania. Subito una gara al cospetto di una rivale diretta nella corsa per evitare i playout. Per l’occasione, il tecnico ligure rispolvera il caro 4-3-3 che deve però fare i conti con le numerose assenze. In attacco, tridente Gonzi-Alberti-Anelli, mentre in difesa, oltre a Cremonesi e Bondioli, saranno Silvestro e Gentile gli esterni.

RENATE-FIORENZUOLA

RENATE (3-4-3): Fallani; Bosisio, Alcibiade, Auriletto; Anghileri, Baldassin, Esposito, Possenti; Tremolada, Paudice, Currarino. (Ombra, Procaccio, Rolando, Amadio, Pellegrino, Ciarmoli, Vimercati, Garetto, Bocalon, Sorrentino, Bianchimano). All. Colombo.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Silvestro, Cremonesi, Bondioli, Gentile; Stronati, Nelli, Di Gesù; Gonzi, Alberti, Anelli. (Guadagno, Grisendi, Potop, Omoregbe, Seck, Oneto, Morello, Pirola, Musatti, D’Amico). All. Tabbiani.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.