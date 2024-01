Pioggia di medaglie internazionali per il Karate Piacenza Farnesiana

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato con successo alla competizione internazionale III Open di Lloret de Mar (Barcellona) che si è tenuta il 28-29-30 dicembre 2023 con la partecipazione di Italia, Francia, Iran, Portogallo, Marocco, Grecia e Spagna.

Il team piacentino guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, dagli allenatori Giulia Ghilardotti e Marco Risoli ha schierato sei atleti già esperti in gare internazionali e alcuni di essi hanno partecipato anche in doppia categoria.

Aurora Longeri (già medaglia di bronzo ai campionati italiani Fijlkam 2022) ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Under14 -52kg e la medaglia di bronzo nella categoria cadette -54kg.

Eva Dallavalle (già vicecampionessa d’Italia Fijlkam 2023) ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria cadette -54kg dimostrando grande determinazione e un continuo miglioramento tecnico.

Gaia Granelli (già medaglia di bronzo ai campionati italiani Fijlkam 2023) ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Under14 -47kg e anche nella categoria cadette -47kg dovendo lottare con lo stato influenzale e un arbitraggio ostile.

Ginevra Livelli ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Under14 -52kg e il quinto posto nella categoria cadette -54kg.

Mattia Bongiorni (già campione d’Italia Fijlkam 2022 e 5° posto alla Coppa del Mondo WKF 2023) ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria cadetti -70kg.

Lorenzo Centonze ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria cadetti -63kg con tecniche spettacolari e il 5° posto nella categoria juniores -68kg.

Inoltre, Gaia Granelli e Ginevra Livelli hanno partecipato anche allo stage con il campione francese Steven Da Costa, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo anno 2020 e pluricampione mondiale ed europeo nella categoria -67kg.

Il Karate Piacenza Farnesiana è continuamente presente nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali e di recente il 8-9-10 dicembre alla Coppa del Mondo WKF (gara valevole per il ranking per le olimpiadi giovanili) ove il portacolore piacentino Mattia Bongiorni si è classificato al 5° posto nella categoria cadetti -70kg su 96 concorrenti e in tale competizione mondiale hanno partecipato 83 nazioni da tutti i continenti. Il bilancio dell’anno sportivo per il Karate Piacenza Farnesiana è come sempre ottimale: numerosi atleti qualificati come atleti di interesse nazionale, alcuni atleti presenti nei primi posti del ranking nazionale Fijlkam per i campionati mondiali 2024, Stella di Bronzo al Merito Sportivo assegnato dal Coni Nazionale alla società piacentina per i risultati conseguiti, 16° posto nella classifica nazionale Fijlkam su 1.200 società di karate numerosi podi ai campionati italiani e a campionati internazionali in tutta Europa, settore giovanile in continua ascesa.