Sussi, Iob e l’Alsenese ospiti questa sera a Zona Calcio. Fermi a Grazie Presidente

Zona Calcio torna questa sera alle 20.30 su Telelibertà con una puntata dedicata al fine settimana carico di emozioni per le squadre piacentine: sabato il Piacenza è passato in 10 uomini sull’ostico campo del Villa Valle e ora vede la vetta della Serie D a soli due punti, mentre poche ore dopo il Fiorenzuola ha portato a casa uno 0-0 carico di rabbia e rimpianti contro la Pro Sesto, fallendo così il sorpasso in zona play out in Serie C.

Ospiti in studio allo Spazio Rotative il difensore rossonero Christian Sussi e il difensore biancorosso Simone Iob.

Ieri, successo importantissimo per il Nibbiano&Valtidone in Eccellenza (0-1 a Nonantola), mentre il Promozione prepotente rimonta del Gotico Garibaldina a Carignano, un 4-2 che ha consentito ai piacentini di effettuare il controsorpasso sull’Alsenese, una cui delegazione sarà ospite in studio.

Al termine, Gabriele Fermi (uno dei soci del Piacenza) sarà ospite di Grazie Presidente, la rubrica dedicata agli imprenditori che investono nello sport piacentino.

Appuntamento quindi dalle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito www.liberta.it.