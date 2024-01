Bakery, Rasio e Bertocco ci credono: “Salvezza, ma anche qualcosa in più”

I tifosi lo hanno già soprannominato “mastino” e lo vedono come rinforzo giusto per puntare alle zone tranquille della classifica, ma lui vuole ancora di più e parla già di playoff. Lisandro Rasio non ha paura del campionato italiano, sa che sarà dura competere in questa Serie B nazionale visto che finora ha giocato per gran parte della sua carriera in Argentina, ma l’ambizione è quella del grande giocatore. Quello che serve a questa Bakery e i rappresentanti di “Spazio Biancorosso” lo hanno accolto con calore stamattina nel corso della presentazione ufficiale che si è tenuta insieme all’altro volto nuovo della squadra biancorossa, Nicolò Bertocco.

“Sono qui da poco, ma ho trovato una squadra giovane e che ha voglia di fare le cose per bene – le sue prime parole da giocatore della Bakery Basket – mi hanno detto che il livello di questo campionato è alto e mi aspetto una stagione sicuramente difficile, ma ho già potuto vedere che la squadra è forte e ha bisogno di lavorare perché ha le potenzialità per arrivare ai playoff”.

Bertocco ha invece già fatto vedere di che pasta è fatto nell’ultima gara persa contro la capolista Montecatini, nonostante la sua buona prova personale condita da 7 punti. “Mi sto trovando molto bene finora perché i compagni mi hanno accolto alla grande – ha detto il numero 6 biancorosso – il primo obiettivo è certamente quello di raggiungere la salvezza e abbiamo le carte in regola per farlo, poi tutto quello che verrà dopo sarà tanto di guadagnato. Se alla fine saremo così bravi da centrare anche la qualificazione ai playoff allora potremo dire di aver disputato un’ottima stagione”.