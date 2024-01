Karate Farnesiana con furore, quattro medaglie all’Open di San Marino

Weekend di successi per il Karate Farnesiana. Al XV Open International di San Marino gli atleti guidati dal tecnico Gian Luigi Boselli sfoderano una prestazione eccellente, conquistando sei finali e aggiudicandosi quattro podi.

Gaia Granelli, sesto posto nel reanking nazionale Fijlkam domina la categoria Under14 -47kg, vincendo l’oro al termine di una serie di quattro incontri passati senza subire alcun punto. Oro anche per Mattia Bongiorni, attualmente terzo nel ranking e vincitore assoluto della categoria Cadetti -70kg, ottenendo anche lui l’oro senza subire alcun punto dagli avversari.

Doppio bronzo invece per le sorelle Nicole e Aurora Longeri, che si aggiudicano il terzo gradino del podio rispettivamente nella categoria Cadette -47kg e Under14 -52kg, confermandosi al quarto ed al secondo posto del ranking. Prestazioni eccellenti anche per Sofia Bouraya e per Ginevra Livelli, che si classificano al quinto posto nella categoria Juniores 53kg e Under14 -52kg, entrambe mancando di un soffio la finale terzo-quarto posto.

Oltre al riconoscimento, l’Open di San Marino risulta di fondamentale importanza per concretizzare la posizione degli atleti nel ranking nazionale, in vista dei prossimi mondiali giovanili Wkf previsti per dicembre 2024, a cui i ragazzi del tecnico Boselli puntano a qualificarsil.

Testa ora ai prossimi appuntamenti dei piacentini, che saranno impegnati nella “ Coppa Città di Pisa Csen” e nei casalingo Campionato Regionale Cadetti, che avrà luogo nel Palazzetto di Via Alberici il prossimo 11 febbraio.