Prima gioia in carriera per Sussi ma mister Franz impone il pari al Fiorenzuola

Il primo gol tra i professionisti di Cristian Sussi non basta al Fiorenzuola per piegare il Lumezzane che, dopo il gol del difensore giunto al 15′, venti minuti più tardi ha trovato la rete dell’1-1 del Pavesi. I rossoneri non riescono così a centrare la doppia vittoria consecutiva, obiettivo finora mai raggiunto dalla squadra di Tabbiani che, specie nel primo tempo, ha creato alcune chance per il nuovo sorpasso. Si tratta comunque del terzo risultato utile consecutivo che mantiene la squadra valdardese in corsa per riemergere dalla zona playout.

Sussi ha trovato la rete con un destro di piatto dal limite dell’area di rigore dopo una prima fase di buona pressione portata da entrambe le squadre. La formazione allenata da Franzini, dopo essere stata graziata da Mora, impreciso in occasione di un tiro scagliato altissimo dal dischetto del rigore dopo un assist in profondità, ha trovato il pari approfittando di un autentico orrore difensivo valdardese: dopo un pallone perso a trequarti in fase uscita, Spini ha avuto gioco facile nel beffare l’intera retroguardia piacentina con Ilari, pressoché indisturbato, a scagliare il pallone in porta da pochi metri. Ceravolo, poco dopo, ha fallito la più incredibile delle occasioni: colpo di testa sul fondo incornato dal limite dell’area piccola. Nella ripresa, pochissime emozioni e, di fatto, portieri quasi inoperosi. Fino al recupero, quando Sorzi ha salvato i suoi con un formidabile intervento sul sinistro velenoso di Malotti.

Oneto e compagni, almeno momentaneamente si portano a +2 sulla la Pro Sesto conservando il terz’ultimo posto (i lombardi domenica ospitano la Pro Vercelli) e agganciano il Novara (impegnato al Piola con il Padova). In caso di risultati positivi nelle gare della domenica, il punto con il Lumezzane potrebbe acquisire maggiore peso specifico per un Fiore atteso lunedì 5 febbraio dalla trasferta con la diretta rivale Trento.

FIORENZUOLA-LUMEZZANE 1-1

Reti: 15’ Sussi (F); 35’ Ilari (L)

FIORENZUOLA: Sorzi; Maffei (75’ Brogni); Potop; Bondioli; Gonzi (68’ Anelli); Oneto; Ceravolo (68’ Alberti); Sussi; Morello; Mora; Di Gesù. (Guadagno; Gentile; Seck; Silvestro; Cremonesi; Musatti; D’Amico). All. Tabbiani.

LUMEZZANE: Filigheddu; Pisano ©; Taugourdeau; Pogliano; Moscati; Calì; Capelli (83’ Basso Ricci); Ilari; Spini; Righetti; Cannavò (72’ Malotti). (Greco; Rizzo; Deratti; Gerbi; Pesce; Parodi; Dalmazzi; Poledri; Scremin; Tortelli; Kwetshu Noukoua). All. Franzini.

Arbitro: Di Loreto da Terni – Assistenti: Fracchiolla da Bari – Romagnoli da Albano Laziale – IV Ufficiale: Traini da San Benedetto del Tronto

Note: Recupero: 1’ e 3’. Ammoniti: Mora (F); Righetti (L); Spini (L); Bondioli (F); Calì (L). Espulso: Corti (Team Manager F) – Spettatori: 426 – Angoli: 3-3