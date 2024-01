Ceravolo e Kernezo ospiti questa sera a Zona Calcio. Debutta “Cambio di gioco”

Il calcio piacentino mette in archivio un fine settimana tutto sommato positivo: sabato il Fiorenzuola ha pareggiato 1-1 contro il Lumezzane, ieri il Piacenza ha superato il Caravaggio (Serie D), mentre in Eccellenza vittoria per il Nibbiano&Valtidone e pari per l’Agazzanese.

Il week end sarà analizzato questa sera a partire dalle 20.30 su Telelibertà (canale 76 e streaming su www.liberta.it) nel corso di Zona Calcio, la trasmissione in onda ogni lunedì, condotta dal vicedirettore Michele Rancati. Ospiti in studio l’attaccante del Fiorenzuola Fabio Ceravolo e l’esterno biancorosso Gabriele Kernezo.

Poi spazio come sempre ai dilettanti, con gol, immagini e commenti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande e considerazioni.

Al termine, prima puntata della nuova rubrica “Cambio di gioco”, uno sguardo differente su calcio e sport grazie al contributo dello psicologo Michele Bisagni.