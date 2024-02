Mister Stefano Rossini ospite stasera a Zona Calcio. Poi torna “Cambio di gioco”

La clamorosa svista nei cambi che porterà alla sconfitta a tavolino del Piacenza sarà in primo piano questa a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ma l’errore burocratico non deve far passare in secondo piano la gara sottotono del Piace, che sul campo era comunque uscito sconfitto dal Desenzano per 1-0, l’ennesimo inciampo nella corsa verso la vetta della Serie D. Ospite allo Spazio Rotative il mister biancorosso Stefano Rossini.

Per la Serie C, invece, Fiorenzuola in campo a Trento proprio stasera, con frequenti aggiornamenti nel corso della puntata.

Poi spazio come sempre al calcio dilettanti, con immagini, gol e commenti dell’Eccellenza alla Terza categoria.

Al termine, nuova puntata della rubrica Cambio di gioco: con lo psicologo dello sport Michele Bisagni sarà approfondito un tema molto importante per ragazzi, genitori, allenatori e società: l’importanza e il peso delle aspettative.