Daniele Baldrighi, De Vitis e Guareschi a Zona Calcio, poi torna Cambio di gioco

Da sinistra, Michele Bisagni e Michele RancatiIn primo piano questa sera alle 20.30 nella nuova puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, il buon momento del Fiorenzuola, che con lo spettacolare pareggio di sabato (3-3 con la Pro Vercelli) mantiene viva la scalata verso la salvezza nel girone A di Serie C. Ospite in studio, il vicepresidente rossonero Daniele Baldrighi.

Con il Piacenza fermo per due domeniche, invece, troverà spazio un approfondimento sul settore giovanile biancorosso, senza ovviamente tralasciare uno sguardo sul girone B di Serie D. Ospiti saranno Francesco Guareschi (responsabile del settore giovanile biancorosso) e Totò De Vitis (responsabile tecnico di prima squadra e giovanili).

Infine, il consueto punto sui campionati dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria, con gol, immagini e commenti.

Al termine, nuova puntata di Cambio di gioco, la rubrica che ospita lo psicologo dello sport Michele Bisagni: stasera si parla di paura di sbagliare e di reazione agli errori.

Appuntamento alle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming su www.liberta.it.